Airbus A350 : Air France-KLM va passer une commande géante de 50 exemplaires pour poursuivre le renouvellement de sa flotte

Air France-KLM va commander 50 Airbus A350-900 et A350-1000 pour poursuivre le renouvellement des flottes d'avions long-courriers de transport de passagers d'Air France et de KLM. Le groupe franco-néerlandais disposera par ailleurs de droits d'achat pour 40 exemplaires supplémentaires, venant ainsi contrecarrer Boeing et son 777X pour la suite.



Le groupe Air France-KLM a finalement tranché pour la famille A350 afin de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier. Ces appareils viendront d'abord remplacer les 26 Airbus A330 volants actuellement sous les couleurs d'Air France (15 A330-200) et de KLM (6 A330-200 et 5 A330-300), mais aussi les 15 Boeing 777-200ER de la compagnie aérienne néerlandaise.



En optant pour l'A350-900 et pour l'A350-1000, la version la plus capacitaire de la famille de long-courriers de nouvelle génération d'Airbus, le groupe franco-néerlandais créé aussi la surprise en excluant de fait l'achat de nouveaux 787 chez Boeing, alors que 33 Dreamliner sont aujourd'hui en service chez KLM et Air France.



« Cette nouvelle commande sera une étape majeure dans le renouvellement de la flotte du Groupe. L'Airbus A350 est un avion à la pointe de la technologie qui a déjà fait ses preuves chez d'Air France, où il est rapidement devenu le favori des passagers et des équipages depuis son entrée en service en 2019. Il répond parfaitement aux besoins du réseau du Groupe et affiche des performances exceptionnelles : c'est un avion plus silencieux, plus économe en carburant et plus rentable que les appareils des générations précédentes. Il jouera un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs ambitieux en matière de décarbonation, dont celui d'atteindre -30 % d'émissions de CO2 par passager/km d'ici 2030 » a annoncé Benjamin Smith, le directeur général du groupe Air France-KLM.



En prenant en compte l'ensemble des commandes passées jusqu'à aujourd'hui, Air France-KLM est donc amené à devenir le premier opérateur mondial de la famille Airbus A350, avec jusqu'à 99 appareils. Air France détenait déjà des commandes pour 41 Airbus A350-900 (22 exemplaires livrés), ainsi que 4 A350F. Martinair, compagnie cargo du groupe Air France-KLM, attend également 4 A350F.



Air France-KLM précise que le livraisons sont attendues à partir de 2026 et qu'elles s'échelonneront jusqu'en 2030. De plus, cette commande sera évolutive et permettra au groupe de disposer d'une certaine flexibilité pour attribuer les appareils à ses différentes compagnies « en fonction des dynamiques du marché et du cadre réglementaire local ».



Le groupe franco-néerlandais ajoute aussi que la part des avions de nouvelle génération dans ses flottes sera de 64% d'ici 2028, contre seulement 5% en 2019.



Les droits d'achat pour 40 Airbus A350 supplémentaires sont aussi une importante information quant à la prochaine étape du processus de renouvellement des flottes d'avions long-courriers du groupe, en particulier pour une partie, ou la totalité, des 43 777-300ER d'Air France, colonne vertébrale de son activité long-courrier (et des 16 exemplaires de KLM). La compagnie française a d'ailleurs été l'opérateur de lancement de cette variante du Triple Sept en avril 2004 et le remplacement des plus anciens exemplaires est logiquement attendu à horizon 2026-2027.