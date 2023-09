Tarmac Aerosave fête les 10 ans de son implantation à Teruel

L'activité de Tarmac Aerosave à Teruel fête ses dix ans. Pour l'occasion, la société a organisé une visite officielle des installations espagnoles le 14 septembre, qui s'est achevée par l'inauguration de son troisième hangar sur la plateforme, un hangar double baie A380 qui permettra d'adapter les capacités de Tarmac Aerosave à la demande toujours en hausse de ses clients.



Ouvert en 2013, le site Tarmac Aerosave a Teruel avait débuté ses activités avec l'accueil d'un Boeing 747 de Martinair. Depuis, 450 appareils ont été accueillis dans les installations espagnoles et plus de 290 ont été remis en vol. L'ouverture du troisième hangar va permettre à la société d'entreprendre de nouveaux recrutements, principalement pour des postes de techniciens et mécaniciens.



Renommé pour ses capacités de stockage, maintenance et remise en service des gros porteurs, Teruel est devenu le site de stockage le plus important d'Europe - suivi du site historique de Tarbes. Il propose en effet 120 places de parking. Tarmac Aerosave constate qu'il est particulièrement apprécié de ses clients pour ses capacités et ses conditions météorologiques favorables (temps chaud et sec).



« Teruel bénéficie [...] d'une réputation d'excellence, due aux avantages combinés de nos superficies, de nos outillages et de nos procédés ; mais aussi à l'expertise de nos techniciens, mécaniciens et logisticiens. Je remercie nos 215 collaborateurs et me réjouis des développements à venir grâce à ce nouveau hangar », a commenté Pedro Saez, le directeur général du site.