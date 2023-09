La FAA certifie le moteur Pearl 700 de Rolls-Royce des Gulfstream G700 et G800

Les G700 et G800 viennent de faire un nouveau pas vers leur certification et leur entrée en service. Rolls-Royce et Gulfstream ont annoncé le 8 septembre que la FAA avait délivré sa certification de type au Pearl 700, le moteur exclusif des deux jets d'affaires à long rayon d'action.



Déjà certifié par l'EASA depuis septembre 2022, le Pearl 700 a été développé par le centre Rolls-Royce de Dahlewitz, en Allemagne, spécifiquement pour les G700 et G800. Il combine le noyau moteur Advance2 et un nouveau système basse pression qui permet une amélioration de la poussée au décollage de 8 % par rapport au BR725 et une amélioration moyenne de son efficacité de 5%.



« Les G700 et G800 établissent de nouvelles normes d'efficacité et de performance dans le secteur de l'aviation d'affaires grâce à la combinaison de l'aérodynamisme de Gulfstream et de l'efficacité du Pearl 700 », commente...