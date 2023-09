Collins Aerospace en dit un peu plus sur son casque pour avions de combat de sixième génération

Le casque de nouvelle génération Zero-G HMDS+ de Collins Elbit Vision Systems (CEVS) a été présenté plus en détail en amont du salon DSEI 2023 qui se tiendra à Londres du 12 au 15 septembre prochain.



La coentreprise formée par Collins Aerospace (RTX) et Elbit Systems of America, qui équipent les pilotes de chasse avec ses HMDS (Helmet Mounted Display System) pour de nombreux programmes depuis trois décennies, a également révélé le tout premier client de son casque pour avions de combat dit de « sixième génération ».



Le casque Zero-G HMDS+ est de conception entièrement nouvelle. Il profite évidemment des rapides avancées en matière d'afficheurs, de miniaturisation de l'électronique et d'accélération des flux de données pour répondre aux besoins des pilotes sur les futurs champs de bataille, comme l'explique John Rogers, Associate Director of Requirements & Capabilities pour les programmes d'avions de combat de sixième génération chez Collins Aerospace.



Selon cet ancien pilote de F-22 Raptor, chaque seconde compte pour un pilote de chasse et la vitesse c'est la vie, ce qui sera encore plus vrai au cours des prochaines batailles.



« Le nouveau casque offre une vue augmentée de l'espace de combat permettre une prise de décision plus rapide pour le pilote » détaille John Rogers qui ajoute que le Zero-G HMDS+ combine affichage en couleur, vision nocturne, image de qualité HD et non déformée sur tout le champ de vision.



Comme son nom l'indique, le nouveau casque se veut particulièrement léger et est notamment produit en matériaux composites. John Rogers n'a pas voulu préciser le poids du système, mais il précise qu'il est sensiblement moins lourd que ce qui existe aujourd'hui, le pilote pouvant pratiquement avoir la sensation de ne plus avoir de casque. Il ajoute aussi que le centre de gravité du système a été abaissé, ce qui confère un plus grand confort pour le pilote et qui contribuera à sa survivabilité en cas de fatigue voire de blessure. Selon lui, le pilote restera le maillon essentiel des avions de combat du futur.





Les pilotes de F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler seront les premiers à évaluer le nouveau HMDS pour avions de combat de sixième génération de Collins Elbit Vision Systems. Photo © US Navy

John Rogers annonce également que CEVS a décroché un tout premier client pour son Zero-G HMDS+ avec un contrat de 16 millions de dollars avec l'US Navy pour équiper six premiers F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler. Les appareils concernés sont de la dernière génération (Block 3), mais il espère bien rétrofiter d'autres appareils dans le cadre d'un contrat plus large avec la division aéronautique du Naval Air Warfare Center.



Quant aux programmes d'avions de combat de sixième génération actuellement en cours de conception (NGAD pour l'US Air Force - SCAF pour la France, l'Allemagne et l'Espagne - GCAP pour le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon), CEVS espère bien évidemment monter un jour à bord de ces programmes même si rien ne semble vraiment encore d'actualité à ce stade. En revanche, John Rogers a indiqué qu'à plus court terme des possibilités existaient avec l'Allemagne pour un potentiel retrofit des Eurofighter de la Luftwaffe.

