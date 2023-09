« Notre objectif, c'est grandir encore », Eric Vicente, DRH de Sabena Technics

Après avoir connu une grande résilience durant la crise du covid grâce à la diversité de ses activités (basées sur les secteurs civil et militaire, avions et hélicoptères), Sabena technics a vu son activité croître rapidement depuis le retour en vol des flottes et à cause des nouveaux conflits géopolitiques. Dans ce cadre, la société recrute dans tous les métiers, proches de l'avion (mécaniciens, chaudronniers etc.) et dans ses bureaux d'études.



En parallèle, le groupe saisit au maximum les opportunités de croissance qui se présentent, tout en prenant soin de rester proche de ses coeurs de métier. Indépendamment des possibilités de croissance organique, il travaille également à l'expansion de son empreinte géographique. A plus long terme, il se tourne vers les nouvelles technologies et les drones.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Eric Vicente, directeur des ressources humaines du groupe Sabena technics.Après avoir connu une grande résilience durant la crise du covid grâce à la diversité de ses activités (basées sur les secteurs civil et militaire, avions et hélicoptères), Sabena technics a vu son activité croître rapidement depuis le retour en vol des flottes et à cause des nouveaux conflits géopolitiques. Dans ce cadre, la société recrute dans tous les métiers, proches de l'avion (mécaniciens, chaudronniers etc.) et dans ses bureaux d'études.En parallèle, le groupe saisit au maximum les opportunités de croissance qui se présentent, tout en prenant soin de rester proche de ses coeurs de métier. Indépendamment des possibilités de croissance organique, il travaille également à l'expansion de son empreinte géographique. A plus long terme, il se tourne vers les nouvelles technologies et les drones.