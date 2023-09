Gulfstream révèle de nouvelles améliorations pour son G700

Il n'est pas encore certifié, mais l'attente est pour le moins productive. Gulfstream Aerospace vient d'annoncer que son nouveau jet d'affaires G700 offrira des performances encore meilleures et un plus grand confort de cabine qu'annoncé initialement.



Le rayon d'action du G700 atteindra désormais les 7 750 nautiques/14 353 kilomètres à Mach 0,85 ou 6 650 nm/12 316 km à Mach 0,90, soit un gain de 250 nm/463 km aux deux vitesses par rapport aux spécifications initiales. La vitesse opérationnelle maximale du G700 (Mmo) est également augmentée de Mach 0,925 à Mach 0,935, ce qui lui confère désormais la vitesse la plus élevée de toute la gamme des avions d'affaires de Gulfstream.



L'altitude cabine a encore été réduite à 2 840 pieds/866 mètres pour une altitude de croisière de 41,000 pieds, offrant encore ainsi plus de confort aux passagers.



L'annonce de ces nouvelles améliorations intervient alors que le programme d'essais en vol du G700 est presque terminé, avec plus de 4 100 heures d'essais effectuées sur cinq avions d'essai en vol, en plus des deux avions de production entièrement aménagés.



« Nous entreprenons l'un des programmes d'essais en vol les plus étendus, car le G700 est le premier avion d'affaires à subir les conséquences sur la Federal Aviation Administration après l'adoption de la loi de 2020 sur la certification, la sécurité et la responsabilité des aéronefs », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. « En conséquence, nous livrerons un avion extrêmement mature, rigoureusement testé, qui dépassera les attentes en termes de vitesse, d'autonomie et de confort cabine. Nos efforts de certification continuent de progresser et nous sommes impatients de livrer le G700 à nos clients du monde entier » a-t-il ajouté.



Ce dérivé légèrement allongé des G650/G650ER, motorisé par des Pearl 700 de Rolls-Royce, devait initialement être certifié par les autorités américaines cet été. Mark Burns avait cependant annoncé à la convention EBACE de Genève en mai dernier que la balle était désormais dans le camp de la FAA pour la certification qu'il espère pour cet « automne ».



Le G800 (rayon d'action de 8000 nautiques - 14 815 km à Mach 0.85) qui a été lancé en octobre 2021, et qui partage nombre de systèmes et d'équipements avec le G700, et en particulier l'avionique et la motorisation, doit quant à lui être certifié l'année prochaine.