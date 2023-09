Saab et Boeing signent un nouvel accord pour la production de portes du programme 787 Dreamliner

Saab vient de prolonger un contrat de production avec Boeing concernant les grandes portes de soute, les portes cargo pour le vrac ainsi que des trappes d'accès pour le programme 787 Dreamliner.



L'accord-cadre est en vigueur depuis 2004 et a permis à l'industriel suédois de livrer plus de 1 100 ensembles de portes pour le programme Boeing 787.



« Avec cette prolongation de contrat, nous continuons d'être un fier partenaire de Boeing dans le cadre du programme réussi du 787, l'un des gros-porteurs les plus vendus au monde. Cela renforce nos bonnes et longues relations avec Boeing et améliore la coopération que nous entretenons, tant sur les aérostructures commerciales que sur l'avion d'entraînement T-7A du côté de la défense », déclare Lars Tossman, responsable du secteur d'activité Aéronautique de Saab.



Principalement constituées en matériaux composites, les portes et trappes du 787 sont produites sur son site de Linköping (en photo).



Selon les derniers chiffres publiés par Boeing, il resterait encore plus de 680 Dreamliner à livrer dont 520 787-9.