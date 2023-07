Emirates renforce sa future flotte de Boeing 777X

Emirates a discrètement ajouté 16 exemplaires de la famille 777X au carnet de commandes de Boeing au cours du mois de juin.



La compagnie aérienne de Dubaï n'attendait officiellement que 115 777X (80 777-9 et 35 777-8), même si 156 exemplaires figuraient cependant toujours au carnet de commandes de l'avionneur américain.



La diminution du nombre de 777X réellement attendus est lié au contrat des 30 787-9 acquis en 2019.



Les premiers 777-9 sont, pour l'instant, livrables à Emirates en 2025.



Tim Clark, le président d'Emirates avait annoncé en marge de la dernière assemblée générale de l'IATA (Association internationale du transport aérien) en juin à Istanbul que la compagnie prévoyait d'acquérir davantage d'Airbus A350, de Boeing 777X ou de 787, pour renouveler sa flotte et pour croître. La compagnie de Dubaï prévoit notamment de remplacer l'intégralité de sa flotte d'A380 d'ici 2032.



Des commandes portant sur entre 100 et 150 appareils gros-porteurs pourraient ainsi être annoncées lors du prochain salon Dubai Airshow au mois de novembre.



Pour rappel, le groupe Emirates a publié des résultats records pour son exercice 2022-2023, avec un chiffre d'affaires de 32,6 milliards de dollars, en hausse de 81 % par rapport à 2021-2022, et un bénéfice atteignant les 3 milliards de dollars. La compagnie Emirates a, à elle seule, enregistré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars.