Safran et HAL se rapprochent encore dans les turbines d'hélicoptère de nouvelle génération en Inde

La récente visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Paris a aussi des retombées dans le domaine des hélicoptères. Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) vont créer une coentreprise pour concevoir et produire en Inde des moteurs d'hélicoptère de nouvelle génération.



Cette nouvelle entité sera implantée à Bangalore. Elle sera destinée à la conception, au développement, à la production, à la vente et au support de moteurs d'hélicoptère, avec pour premier objectif la motorisation de l'hélicoptère IMRH (Indian Multi-Role Helicopter) du Ministère de la Défense (MoD) indien et sa version navale DBMRH (Deck Based Multi-Role Helicopter).



« Nous sommes ravis de nous associer à HAL et à l'Inde pour créer cette nouvelle coentreprise de moteurs d'hélicoptère destinés à la fois au marché indien et à l'export. Ce projet marque une étape importante dans les relations stratégiques de longue date entre nos deux sociétés, mais aussi entre l'Inde et la France. Ensemble, forts de ce nouveau partenariat gagnant-gagnant, nous restons plus que jamais dévoués à nos clients et partenaires indiens et fiers de concevoir et de fabriquer des moteurs d'hélicoptère de nouvelle génération » a déclaré Cédric Goubet, le président de Safran Helicopter Engines dans un communiqué daté du 14 juillet.



Safran Helicopter Engines et HAL avaient décidé de créer une nouvelle coentreprise destinée à développer de nouveaux moteurs d'hélicoptères l'année dernière. Un accord de partage d'activités pour le développement du moteur destiné au programme d'hélicoptère multirôle de 13 tonnes indien avait quant à lui officialisé lors du dernier salon Aero India en février. Cette nouvelle entité sera la première entreprise indienne de conception et de fabrication de moteurs dédiés aux hélicoptères.



HAL et le Ministère de la Défense indien (MoD) travaillent pour leur part sur le projet IMRH depuis 2017, un hélicoptère qui doit notamment venir remplacer les nombreux Mil Mi-17 et Mi-8 des forces armées indiennes. Sa mise en service est prévue avant la fin de la décennie.



Safran Helicopter Engines et HAL ont déjà noué plusieurs partenariats dans le domaine des moteurs d'hélicoptère, notamment le moteur Shakti, qui équipe les hélicoptères produits par HAL, notamment le Dhruv, le Rudra et l'hélicoptère de combat léger (LCH). À travers la joint-venture HE-MRO à Goa, Safran Helicopter Engines et HAL fourniront également des services MRO pour les moteurs TM333 et Shakti en service dans les forces armées indiennes.