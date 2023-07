Thales veut acquérir Cobham Aerospace Communications (AeroComms) pour les futurs cockpits connectés 

Thales est entré en négociation exclusive en vue d'acquérir Cobham Aerospace Communications (AeroComms) afin de renforcer son portefeuille avionique. La transaction, qui est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars (995 millions d'euros), pourrait être conclue au premier semestre 2024, une fois les consultations et approbations réglementaires finalisées.



Si cette opération était menée à son terme, il s'agira alors de la plus importante acquisition de Thales depuis quatre ans (rachat de Gemalto en 2019).



Présent sur les marchés civil et militaire, Cobham Aerospace Communications est spécialisée dans les équipements de communication (satcom en bande L, solutions numériques de gestion audio-radio, passives pour la connectivité, les communications et la navigation...), dans les solutions IHM (Interface Homme Machine) et dans les éclairages (intérieur et extérieur).



Son siège social est à Rungis (94), avec de multiples autres sites en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Danemark.



Cobham Aerospace Communications emploie aujourd'hui environ 690 salariés, dont près de 190 ingénieurs. La société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions de dollars cette année (180 millions d'euros).



« Cette acquisition va permettre d'unir les talents des experts en communications aéronautiques de Cobham Aerospace Communications avec nos propres experts en avionique. Thales pourra ainsi se positionner au coeur de la révolution technologique du marché des communications et de la connectivité en vol, garantes d'un avenir plus durable pour l'aéronautique. L'assurance d'une connexion live cybersécurisée entre le cockpit et les contrôleurs aériens permettra d'optimiser en temps réel la trajectoire des avions, réduisant ainsi significativement la consommation de carburant et, en conséquence, les émissions de CO2, d'ici deux à trois ans » a déclaré ​Yannick Assouad, directrice générale adjointe, Activités Avioniques de Thales.



Le groupe français ajoute que cette acquisition lui permettra d'être « idéalement positionné pour saisir les opportunités générées par l'évolution du marché vers le cockpit connecté ».



Le groupe américain Advent International avait fait l'acquisition de l'ensemble des activités de la société britannique Cobham en janvier 2020 pour un montant de 4 milliards de dollars. Depuis, huit de ses activités ont été revendues pour un total de 6,1 milliards de dollars.