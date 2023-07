« L'aérien commence sa transition, on a la maturité technologique qu'on mérite », Jérémy Caussade, président d'Aura Aero

Jérémy Caussade explique le lien qui unit les deux grands programmes d'avion sur lesquels Aura Aero travaille aujourd'hui, un avion d'entraînement électrique (la famille Integral, dont une version électrique l'Integral E) et un avion régional (ERA). Si la propulsion électrique est ce lien, il souligne qu'il faut rester très réaliste sur l'état de maturité des technologies, ce qui implique qu'ERA sera initialement hybride, la France devant rattraper le retard qu'elle a pris dans la course à l'aviation électrique.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jérémy Caussade, président et fondateur d'Aura Aero.Jérémy Caussade explique le lien qui unit les deux grands programmes d'avion sur lesquels Aura Aero travaille aujourd'hui, un avion d'entraînement électrique (la famille Integral, dont une version électrique l'Integral E) et un avion régional (ERA). Si la propulsion électrique est ce lien, il souligne qu'il faut rester très réaliste sur l'état de maturité des technologies, ce qui implique qu'ERA sera initialement hybride, la France devant rattraper le retard qu'elle a pris dans la course à l'aviation électrique.Revenant sur les difficultés des projets et du développement d'Aura Aero, ainsi que sur le soutien financier que la société a réussi à s'assurer jusqu'à aujourd'hui, il met en avant les intérêts du projet ERA : montrer qu'on peut concevoir et produire en France et que l'aviation régionale est un tremplin pour développer des briques technologiques qui serviront les grands avionneurs.Enfin, il décrit sa vision de l'aviation de demain, plus sobre, optimisée et plus intelligente.