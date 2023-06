KLM installe une nouvelle classe affaires sur ses Boeing 777

Après avoir révélé sa cabine premium economy l'année dernière, KLM a décidé de profiter du rétrofit de sa flotte de Boeing 777 pour y installer une nouvelle classe affaires. Basée sur le fauteuil Venture de Jamco, qui équipe déjà les Dreamliner de la compagnie néerlandaise, elle présente des améliorations par rapport à la génération installée sur 787.



La classe affaires de KLM proposera tout d'abord à ses voyageurs un espace plus privatif puisque chaque fauteuil sera équipé d'une porte coulissante, qui permet de s'isoler. Plus larges que les sièges actuels, ils seront dotés de nombreux équipements, comme un chargeur sans fil, différents types de prises, un coffre verrouillable avec un miroir et davantage de réglages pour adapter la position du siège. Déployé, le fauteuil se transformera en lit horizontal de 198 cm de long.



KLM souligne que les améliorations apportées au Venture lors de son travail avec...