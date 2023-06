MRO et services après-vente : les principales annonces du salon du Bourget 2023

Avec la reprise du trafic aérien mondial, la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace a été, comme prévu, le lieu idéal pour révéler un grand nombre de contrats concernant le secteur MRO (maintenance, réparation et révision) et les services après-vente. Voici les principales annonces du salon du Bourget.



MAINTENANCE CELLULE



Sabena technics a remporté la maintenance en base des Airbus A330neo de Virgin Atlantic, un contrat qui court sur plus de cinq ans. Un premier appareil de la compagnie aérienne britannique est attendu dans les hangars de son centre MRO principal à Bordeaux Mérignac dès l'année prochaine. Virgin Atlantic est exploitante de l'A330-900 depuis octobre 2022, avec quatre exemplaires en service. Elle en attend encore jusqu'à 12 exemplaires.



Volotea a signé un accord à long terme avec AFI KLM E&M couvrant 65 % de la totalité de ses besoins en services...