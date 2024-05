L'OCCAR a signé un important contrat de soutien pour les moteurs de l'A400M

L'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) a signé un contrat avec Europrop International (EPI) couvrant le soutien en service continu des moteurs TP400 équipant les Airbus A400M des six pays participants au programme (Belgique, France, Allemagne, Espagne, Turquie et Royaume-Uni).



Baptisé « Engine Support Step 2 » (ESS2) et dévoilé le 24 avril dernier, ce contrat de service d'une durée de 5 ans, axé sur la performance, a été qualifié par l'OCCAR comme « un tournant majeur pour l'industrie et les États participants, puisqu'il résout les problèmes passés, aborde les défis actuels et prépare l'avenir ».



Des services existants ont ainsi été améliorés et d'autres ont été introduits pour optimiser la disponibilité opérationnelle des avions de transport tactique et réduire les coûts de possession des moteurs.



Pour rappel, EPI regroupe les motoristes ITP Aero, MTU Aero Engines, Rolls-Royce (Deutschland) et Safran Aircraft Engines. Airbus a pour sa part déjà livré 124 exemplaires de son A400M sur les 178 exemplaires commandés.



