Abdelouahab El Fettouhi prend les commandes de Spairliners

Spairliners, coentreprise formée par Lufthansa Technik et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a annoncé la nomination d'Abdelouahab El Fettouhi en tant que nouveau PDG. Il rejoint Michael Vollrath, qui continue en tant que Directeur Général et Directeur Financier, pour diriger conjointement le conseil d'administration de l'entreprise.



Abdelouahab El Fettouhi dispose de plus de 15 années d'expérience au sein de la division MRO du groupe Air France-KLM, notamment à des postes clés comme Directeur du Support Client, Directeur des Ventes Moyen-Orient, Responsable des Ventes Techniques, Responsable de la chaîne d'approvisionnement et Responsable des Achats.



Pour rappel, la société allemande est spécialisée dans les services après-vente d'équipements pour l'Airbus A380 et la gamme E-Jet d'Embraer.



(Photo © Spairliners)