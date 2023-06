Bourget 2023 : Airbus poursuit ses recrutements pour augmenter ses cadences et pour préparer la « quatrième révolution de l'aviation »

Alors que la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace vient d'ouvrir ses portes au grand public et aux passionnés jusqu'au 25 juin, Airbus a fait le point sur l'ensemble des recrutements prévus aux quatre coins du monde et en particulier en France. Les besoins de nouveaux talents resteront logiquement importants durant plusieurs années compte tenu notamment de la forte demande de nouveaux avions commerciaux attendue dans les deux prochaines décennies, mais aussi pour pouvoir assurer la transition vers une aviation décarbonée à horizon 2050.



Thierry Baril, le directeur général des ressources humaines (DRH) du groupe aéronautique européen a ainsi annoncé que plus de 7000 recrutements avaient déjà été effectués à la fin du mois de mai sur les quelque 13000 prévus (+ de la moitié donc), une belle performance au regard des difficultés persistantes du marché de l'emploi. Cinq mille de ses nouveaux recrutements concernent des nouveaux postes au sein d'Airbus. Pour l'Europe, ce sont 5300 recrutements qui ont été réalisés sur les 9000 prévus.



Thierry Baril note d'ailleurs que 29% des nouveaux salariés des divisions du groupe et de ses filiales sont âgés de moins de 28 ans, un signe très encourageant au regard des attaques régulières que subit le secteur aéronautique depuis un certain temps. « La future génération est prête a travailler dans cette industrie », annonce-t-il, ajoutant aussi que l'attractivité d'Airbus était confirmée. Thierry Baril révèle aussi que 26% des nouveaux recrutements sont des femmes, plus de 30% chez les cols blancs (cadres) et 8% pour les cols bleus (métiers industriels). « Nous avons encore des difficultés à trouver le volume de femmes que nous souhaiterions avoir dans l'environnement de la production » a-t-il cependant concédé.



Airbus cherche de nouveaux talents pour pouvoir augmenter ses cadences afin de répondre à la très forte demande mondiale de voyages aériens, mais aussi pour préparer « la quatrième révolution de l'aviation » avec toutes les initiatives lancées pour décarboner le secteur dans les prochaines décennies. Le groupe cherche des candidats dans les domaines assez classiques que sont la production ou l'ingénierie, mais aussi dans de nouvelles spécialités comme la cybersécurité, les logiciels, les piles à combustible, la cryogénisation (pour l'hydrogène)...



Mikael Butterbach, DRH d'Airbus en France a quant à lui fait le point sur l'avancée des recrutements pour l'Hexagone, avec un total de 3500 recrutements prévus pour cette année, comme en 2022. « Nous en sommes aujourd'hui à 60% et nous sommes sur une bonne trajectoire pour atteindre notre objectif » a-t-il annoncé.



« Ce qui est important pour nous c'est que nous voulons attirer davantage de candidats depuis les universités, mais aussi des personnes expérimentées ». Il explique que le groupe aéronautique a pris des responsabilités pour former des demandeurs d'emploi. « Nous allons former 1500 demandeurs d'emploi disponibles sur le marché pour nos différents métiers, que ce soit pour des installations mécaniques, des installations cabine, des électriciens et ceci pour l'activité avions commerciaux, pour les aérostructures, ainsi que pour les hélicoptères ».



Mikael Butterbach explique aussi que le lycée Airbus se développe à Toulouse, avec une augmentation de 60% des élèves. « Nous voulons continuer à la développer, pas seulement pour Airbus, mais aussi pour d'autres acteurs de l'écosystème aéronautique » ajoute-t-il. « Nous avons signé au début de la semaine une lettre d'intention pour former pour les besoins de différentes divisions du groupe, mais aussi avec ATR, Safran, Mecachrome, Airplane et le groupe Laroche pour certains métiers de la production ».



Airbus emploie actuellement plus de 134 000 personnes à travers le monde, dont 48000 en France.