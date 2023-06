Bourget 2023 : Avolon prend 20 Airbus A330neo supplémentaires

L'appétit d'Avolon pour l'A330neo se confirme. Le loueur irlandais a signé un protocole d'accord avec Airbus le 21 juin au salon du Bourget pour acquérir 20 nouveaux avions gros-porteurs A330neo. Ces A330-900 sont livrables entre 2026 et 2028.



Andy Cronin, le PDG du loueur, n'a pas précisé si ces nouveaux appareils étaient destinés à un, ou plusieurs clients particuliers. En revanche, il a tenu à annoncer que tous les précédents exemplaires commandés avaient désormais trouvé preneurs (55 appareils contractualisés) et qu'il était particulièrement confiant sur le sort des 20 nouveaux exemplaires.



Avolon avait d'ailleurs révélé deux jours plus tôt qu'il avait signé un contrat ferme avec la compagnie omanaise SalamAir pour lui fournir 3 A330neo, avec une première livraison programmée dès le mois d'octobre prochain.



Christian Scherer, le directeur commercial de l'avionneur européen a pour sa part rappelé que le marché des avions gros-porteurs était en train de redécoller dans toutes les régions du globe, aussi bien pour des besoins de remplacement des appareils existants que pour répondre à l'augmentation de la demande. Pour l'A330neo, les premiers slots disponibles sont situés sur la période 2026-2027. Il confirme aussi qu'à ce stade, Airbus ne prévoit pas d'augmenter les cadences de production de son A330 remotorisé (quatre avions par mois aujourd'hui). « C'est encore un peu prématuré » a-t-il déclaré, tout en précisant aussi que les créneaux disponibles se remplissaient assez vite.



La vague de remplacement des appareils de la famille A330ceo doit logiquement s'accélérer à partir de la seconde moitié de la décennie.



Troisième loueur mondial en termes de taille de portefeuille, Avolon dispose de 616 appareils Airbus (en pleine propriété, en gestion et en commandes). Andy Cronin a d'ailleurs rappelé que la société irlandaise avait été le tout premier client de l'A330neo et qu'il reste un leader mondial à la fois pour la location des A330ceo et des A330neo.



À la fin du mois de mai, Airbus avait quant lui vendu un total 1775 appareils de la famille A330, toutes versions confondues.