Bourget 2023 : L'A321XLR d'Airbus, la grande nouveauté du salon qui restera longtemps sans concurrent sur son marché

Le nouveau monocouloir A321XLR (Xtra Long Range) d'Airbus sera assurément l'une des grandes stars présentes au Bourget durant cette 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Lancée officiellement il y a tout juste quatre ans lors du précédent salon du Bourget, cette nouvelle variante de l'A321neo disposera d'un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages, soit l'équivalent de 11 heures de vol.



L'A321XLR sera ainsi certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard. L'appareil devra en effet pouvoir emporter plus de carburant grâce à son réservoir central arrière (RCT) structural de 12 900 litres.



En termes de rayon d'action, l'A321 d'Airbus aura ainsi gagné 1700 nautiques en 10 ans (3150 km) grâce aux multiples évolutions incrémentales apportées au programme (sharklets, remotorisation etc...), venant toujours s'imposer davantage comme le seul et unique successeur du Boeing 757-200.



D'autant que Boeing a définitivement tiré un trait sur tout nouveau programme pouvant venir s'attaquer au « Middle of the Market », le PDG de l'avionneur américain David Calhoun ayant annoncé en novembre dernier qu'aucun nouveau programme d'avion commercial ne sera livré avant le milieu des années 2030, ni même développé au cours la décennie en cours, laissant de fait le champ libre à A321XLR d'Airbus sur ce segment de marché.



Extérieurement très similaire à un A321neo en configuration ACF, avec le même choix de motorisation (GTF de Pratt & Whitney et LEAP-1A de CFM International), le nouvel A321XLR n'en est pas moins assez différent. De nombreux systèmes et équipements ont évolué, à commencer par les atterrisseurs produits par Safran Landing Systems qui ont dû être adaptés à l'augmentation de MTOW.



Fait marquant aussi, l'A321XLR inaugure la nouvelle gouverne de direction du stabilisateur vertical (VTP) actionnée électriquement et non plus hydrauliquement (e-Rudder), une architecture qui viendra aussi équiper le reste de la famille A320neo à l'avenir.



Les volets hypersustentateurs ont également été simplifiés (simple fente) et les pilotes pourront utiliser plus de configurations possibles (via le FMS) que les usuels crans de volets disponibles jusqu'à présent sur la famille A320/320neo. Enfin, la nouvelle version à rayon d'action étendu de l'A321neo sera livrée d'office avec la cabine Airspace d'Airbus.



Le nouveau monocouloir long-courrier d'Airbus a déjà été commandé à plus d'un demi-millier d'exemplaires, porté par les avantages opérationnels qu'il peut apporter aux compagnies aériennes par rapport à l'utilisation d'un gros-porteur (réduction de 45% des coûts du vol, possibilité de défricher de nouvelles lignes plus facilement, ajout de nouvelles fréquences à moindre risque...). La mise en service de l'A321XLR est attendue pour le deuxième trimestre 2024.