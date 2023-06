Au salon du Bourget, Business France se met au service des entreprises aéronautiques

« 24 'experts-pays' de Business France, basés dans 20 pays différents (en Amérique du Nord, Thaïlande, Royaume-Uni...) seront présents, afin d'échanger sur les perspectives internationales. Nous n'aurons pas de stand attitré sur le salon, nos experts se déplaceront sur ceux des entreprises qui nous en feront la demande. Nous avons par ailleurs organisé des rendez-vous avec des donneurs d'ordre étrangers et des délégations officielles en provenance notamment d'Inde, d'Espagne, de Suède et de Turquie, pour des clusters français et leurs membres », annonce Pauline Colas, référente sectorielle aéronautique, spatial et sécurité de la direction export de Business France.



Cette agence nationale (forte de 1 420 collaborateurs, répartis en France et dans 74 bureaux à l'étranger), en charge du développement international des entreprises et de leurs exportations, se met ainsi à la disposition des entreprises françaises afin de les conseiller, de les guider stratégiquement. Ouvrir les portes... l'objectif de Business France est clair : aider les entreprises françaises à faire grandir leur business à l'étranger, afin de créer des emplois en France.



L'aéronautique est le premier contributeur de la balance commerciale de la France. Pour Business France, il s'agit donc d'un secteur stratégique, suivi depuis de nombreuses années.



« La filière est, comme nous le savons, confrontée à une réelle problématique en termes de recrutement. Afin d'attirer les jeunes vers ce secteur, nous avons développé le V.I.E. - Volontariat International en Entreprise - une spécificité française », poursuit Pauline Colas.



Ce dispositif permet aux entreprises françaises d'embaucher un jeune, âgé de 18 à 28 ans, et de l'envoyer dans une filiale à l'étranger, ou chez un partenaire, pour une mission professionnelle de 6 à 24 mois. Pour un jeune, c'est évidemment une formidable opportunité de débuter une carrière à l'international.



Le V.I.E permet ainsi chaque année à plus de 10 000 jeunes de partir travailler à l'étranger (sous la protection de l'Ambassade de France et encadré par Business France), avec de réelles perspectives d'emploi à la clé, puisque 92% d'entre eux sont recrutés en fin de mission.

Les avantages de ce dispositif seront également détaillés lors des rendez-vous avec les « experts-pays ».



Le deuxième défi auquel le secteur doit faire face : l'environnement, avec cette optique de réduction drastique de l'empreinte carbone. Cela fait partie des objectifs « France 2030 », un plan d'investissements auquel Business France est associé.



« Pour nous, il s'agit de rendre visible les « champions » nationaux qui travaillent sur les diverses actions positives mises en place par la filière, tels que l'allègement des matériaux, l'optimisation des trajectoires, ou bien encore les SAF et de leur faire rencontrer un maximum de clients à l'étranger », indique Pauline Colas.



L'agence accompagne chaque année environ 200 entreprises de toute la chaine aérospatiale, de la PME à la grande entreprise. Un accompagnement au travers d'opérations collectives (lors de salons à l'étranger, tels que MRO, Ebace, Aircraft Interiors), mais aussi de rencontres BtoB et sur-mesure, à destination des entreprises désirant se développer sur un marché spécifique, ou avec un cahier des charges très précis. Environ douze opérations sont organisées chaque année sur ce secteur, les prochaines sur la liste 2023 étant les suivantes :



« D'autre part, nous réalisons chaque année un guide Où exporter dans le secteur aéronautique , dans lequel nous mettons en avant une vingtaine de pays que nous considérons comme prioritaires (marchés à fort potentiel ou à fort développement), ou challengers (marchés porteurs pour l'export). Ce guide est issu d'une réflexion commune entre Business France et ses partenaires que sont le Gifas, les pôles de compétitivité et les clusters, ainsi que les autres partenaires de la Team France export (CCI France, BPI France). La convention, signée il y aune dizaine d'années avec le Gifas, nous permet de nous appuyer sur leur l'expertise (connaissance de ses membres et du secteur) et inversement, le Gifas peut s'adosser sur notre savoir-faire en matière d'accompagnement et de connaissances de l'international et de l'export ».

Cette Team France aéronautique travaille ainsi totalement en réseau avec ses partenaires.



Si le Salon du Bourget s'annonce riche en annonces et signatures de contrats pour nombres d'exposants, il l'est aussi du côté de Business France, qui planifie déjà de nouvelles signatures de conventions, sous l'oeil bienveillant du coq bleu de la French Fab dont l'agence est membre fondateur.







