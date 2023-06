Bourget 2023 : Le secteur de la maintenance et des services après-vente redécolle avec la reprise du trafic aérien

Après des années difficiles liées à l'effondrement du trafic aérien, le secteur MRO (maintenance, réparation et révision) connaît aujourd'hui un véritable redécollage tous azimuts et dans toutes les régions du monde. Maillon essentiel de tout l'écosystème aéronautique qui permet à près de 30 000 avions de ligne de voler en toute sécurité tous les jours, cette activité se prépare même à un avenir radieux pour les 20 prochaines années avec l'augmentation prévue de la flotte mondiale. Le salon du Bourget est évidemment un grand rendez-vous pour les professionnels des services liés à l'après-vente, avec de nombreux contrats négociés et annoncés durant cet événement.



Le retour des jours heureux pour le marché MRO mondial



Le secteur de la maintenance et de l'après-vente est maintenant revenu à un niveau proche de celui de l'année 2019, avant la pandémie, en particulier pour ce qui concerne le montant des dépenses mondiales qui y sont consacrées. Après une progression de 18% en 2022, elles devraient ainsi encore augmenter 22% cette année pour atteindre, voir dépasser les 94 milliards de dollars selon les dernières projections du cabinet américain Oliver Wyman, une référence dans le secteur MRO. A titre de comparaison, ces dépenses sont du même ordre de grandeur que l'ensemble de la valeur des avions commerciaux livrés par les grands avionneurs en une année.



Bien évidemment, le niveau d'activité ne pas encore comparable à celui d'avant la crise sanitaire, avec une flotte d'avions commerciaux en service qui reste encore inférieure de 11% en nombre d'appareils par rapport à 2019, et avec des taux d'utilisation toujours quelque peu en retrait (jusqu'à -14% sur les gros-porteurs), à l'exclusion des avions régionaux turbopropulsés qui battent des records d'utilisation depuis le début de l'année (+10%). Une partie importante de cet écart d'activité a donc été compensé par des hausses de coûts et par des opérations de maintenance plus rémunératrices, à l'instar du rattrapage du segment des gros-porteurs avec le retour des vols long-courriers et la poursuite du décollage de la maintenance des moteurs de précédente génération avec l'épuisement des ressources apportées par le « green time management » qui permet de gérer au mieux le potentiel des moteurs sans avoir recours aux visites en ateliers, très coûteuses.



La maintenance des moteurs est, rappelons-le, de très loin l'activité la plus rémunératrice du secteur MRO, avec des dépenses mondiales qui devrait désormais dépasser celles de l'année 2019 pour atteindre les 43 milliards de dollars (45% du total des dépenses du secteur, un record). Les OEM et les ateliers spécialisés dans la maintenance et la réparation d'équipements ne sont pas en reste avec des dépenses qui devraient atteindre les 18,5 milliards de dollars cette année, porté notamment par l'augmentation du nombre d'heures de vol de la flotte mondiale qui viennent alimenter nombres de contrats de soutien intégrés, à l'instar des programmes FHS chez Airbus, Goldcare chez Boeing ou encore FlightSense et Ascencia chez le grand équipementier américain Collins Aerospace. La reprise du transport aérien mondial, porté par le retour de l'Asie et plus particulièrement de la Chine ces derniers mois, offre aussi une plus grande visibilité pour les compagnies opérant sur le long-courrier, avec le retour des grands projets de modifications cabine qui commencent à se concrétiser chez les équipementiers (sièges, galleys, système de divertissements en vol, connectivité...).



La maintenance cellule devrait quant à elle atteindre les 19,3 milliards de dollars en 2023, très marquée par le retour de la flotte opérée dans la région Asie-Pacifique ces derniers mois, mais avec moins d'avions sortants de stockage pour le reste du monde. Le marché lié aux modifications (retrofit cabine, modernisation avionique, mises à jour...) et aux conversions P2F (transformation d'avions de transport de passagers et avions cargo) devrait représenter environ 9 milliards de dollars de dépenses cette année.



Une autre bonne nouvelle qui marque le secteur MRO cette année est incontestablement le retour de l'A380. Le rebond du transport aérien et le manque d'avions gros-porteurs neufs disponibles sur certains marchés à forte demande (lente reprise des cadences sur certains programmes, problèmes de qualité sur le programme Dreamliner ayant entraîné des interruptions de livraisons, retard du 777X...) ont ainsi redonné une chance à l'A380 chez des opérateurs qui voulaient initialement s'en séparer, avec à la clé un regain d'activité pour certains ateliers de maintenance et notamment au niveau des équipements, certains très rémunérateurs (train d'atterrissage, APU, nacelles...). Le dernier exemple en date est Lufthansa qui a relancé ses vols commerciaux en A380 le 1er juin, une première depuis l'immobilisation de sa flotte de Super Jumbo en mars 2020. Lufthansa souhaite ainsi répondre à la très forte demande pour cet été et augmenter son offre premium depuis son hub bavarois.Lufthansa prévoit de réactiver un total de 6 A380 d'ici la fin de l'année pour l'instant (dont deux qui seront utilisés en réserve), des appareils qui seront exploités au moins jusqu'en 2027.



Seules manquent finalement à l'appel, sur les 15 exploitants de l'avion avant la crise, les compagnies Air France, Thai Airways, China Southern, Hi Fly et Malaysia Airlines, même si cette dernière avait déjà imaginé se séparer de ses A380 quelques années plus tôt.