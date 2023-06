Salon du Bourget : « Oublions la sinistrose, voyons le plaisir, voyons la fête », Patrick Daher, commissaire général du SIAE, et Guillaume Faury, président du GIFAS

Les organisateurs du salon du Bourget s'étaient réunis le 7 mai pour présenter la 54e édition du SIAE (Salon international de l'aéronautique et de l'espace), qui se déroulera du 19 au 25 juin, dans un contexte de reprise forte du secteur. Quatre ans après la tenue de la dernière édition, le monde s'est transformé et cette « vitrine technologique, commerciale et de communication », selon les mots de Guillaume Faury, le président du GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), doit montrer comment les industriels répondent aux enjeux géopolitiques, de décarbonation et de recrutement.



Dans cet entretien, Guillaume Faury évoque à quel point ce salon marquera la reprise du secteur, qui se trouve confronté à un manque de capacités pour répondre à une demande très forte, et ces grands enjeux, y compris de montée en cadence. Le thème de la décarbonation restera central.



Patrick Daher s'insurge quant à lui contre le bashing que subit l'aérien depuis des années. Il reconnaît en revanche la responsabilité des industriels à faire en sorte que les gens puissent continuer de voyager sans que cela ait d'impact sur le climat. Il revient sur quelques unes des nouveautés du salon du Bourget : l'invitation de 300 start-up, qui représentent l'avenir de l'aviation décarbonée par leur capacité à être « disruptives » et leur capacité à développer les briques technologiques nécessaires. Il met également en avant les enjeux de recrutement.



