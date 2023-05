Les nouvelles installations MRO de Fokker Services à Aviolanda sont déjà prêtes

Fokker Services Group vient d'inaugurer ses nouvelles installations de maintenance pour avions gros-porteurs sur son site de Hoogerheide (Aviolanda) aux Pays-Bas.



Cette annonce, qui est intervenue en pleine convention EBACE à Genève, permet à Fokker Service de miser davantage dans les travaux d'aménagements intérieurs et de finition d'avions gros-porteurs.



Le nouveau hangar (87 mètres de long, 86 mètres de large et 27 mètres de hauteur) peut en effet accueillir des appareils tels que l'Airbus A330 (en photo), l'Airbus A350 et les Boeing 787 et 777. Il s'inscrit dans un projet d'expansion plus important qui comprend l'embauche de nouveaux salariés, la construction d'un deuxième hangar pour avions à fuselage large et une extension des espaces dédiés aux ateliers.



« Notre technologie de pointe, nos compétences en ingénierie et notre histoire centenaire nous placent dans une position incontestée pour devenir le partenaire de choix pour le marché de la maintenance, des finitions et des conversions d'avions à fuselage large » a déclaré Roland van Dijk, le PDG de Fokker Services Group.



La construction de cette nouvelle installation a été des plus rapides, l'annonce de la création du projet ayant intervenue il y a seulement sept mois, juste avant la tenue du dernier salon MRO Europe à Londres en octobre 2022. Fokker Services s'est associé à la société espagnole Gaptek, spécialisée dans l'architecture modulaire en aluminium, pour la construction de ce hangar.