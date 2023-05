Le Falcon 6X de Dassault Aviation certifié dans « les prochaines semaines »

Le nouveau Falcon 6X de Dassault Aviation recevra son certificat de type auprès de l'EASA dans « les prochaines semaines », selon les déclarations d'Eric Trappier, le PDG de l'avionneur français, lors d'une conférence de presse tenue à Genève en préparation de la convention EBACE le 22 mai. Le biréacteur long-courrier à fuselage large est d'ailleurs présenté au salon avec un intérieur complet (avion n°3), le vol de convoyage ayant été réalisé avec du carburant d'aviation durable (SAF).



La campagne d'essais en vol du Falcon 6X est désormais bouclée, avec un total de 580 vols et 1480 heures de vol accumulées depuis le vol inaugural du premier avion d'essai en mars 2021. La documentation est maintenant dans les mains de l'EASA et le processus de certification sera effectué en parallèle au niveau de la FAA, de Transports Canada, de l'UK CAA et de la CAAC une fois le précieux sésame délivré par les autorités européennes.



Un appareil de série est par ailleurs en cours d'aménagement à Little Rock (Arkansas). L'entrée en service du Falcon 6X est toujours annoncée pour le milieu de l'année.



Eric Trappier a également expliqué que le premier simulateur de vol avait été qualifié pour la formation des premiers pilotes (chez CAE à Burgess Hill, au Royaume-Uni) et que les centres de maintenance s'entraînaient progressivement à l'arrivée du nouveau biréacteur afin de s'assurer d'une entrée en service la plus douce possible.



Carlos Brana, le directeur général des avions civils de Dassault Aviation a précisé que les cessions de training théorique à la maintenance du nouveau jet d'affaires étaient dispensées à Mérignac depuis le mois d'avril et qu'elles suivront très bientôt aux États-Unis. Les formations pratiques démarreront au mois de juin au sein de la Dassault Training Academy. Le réseau de soutien appartenant à l'avionneur français sera quant à lui prêt à intervenir sur le Falcon 6X d'ici la fin de l'année avec quatre centres de maintenance lourde capables de l'accueillir à travers le monde.



Le nouveau biréacteur d'affaires très haut de gamme de Dassault affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186 km) et dispose d'une cabine affichant des dimensions inégalées pour ce segment de marché (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m). Le Falcon 6X est motorisé par des PW812D de Pratt & Whitney Canada. Il sera certifié pour les approches à forte pente et notamment pour pouvoir desservir l'aéroport de London City.