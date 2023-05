Cessna lance le Citation Ascend et Pratt & Whitney Canada le PW545D

Un nouveau Citation vient enrichir le portefeuille de Cessna. L'avionneur a en effet annoncé le lancement du nouveau Citation Ascend dans le cadre du salon de l'aviation d'affaires EBACE, qui s'est ouvert le 22 mai à Genève. Le jet d'affaires bénéficiera d'un nouveau moteur de Pratt & Whitney Canada, le PW545D, une évolution de sa famille PW500.



Le Citation Ascend est le dernier né de la série Citation 560XL. Doté d'un nouveau cockpit conçu autour de la suite G5000 de Garmin, il vise un rayon d'action de 1 900 nm (3520 km) avec quatre passagers à bord, une vitesse en croisière de 441 noeuds et une altitude de croisière de 45 000 pieds. Sa charge utile et son emport carburant devraient être améliorés mais permettront toujours à l'appareil de garder sa capacité à opérer sur pistes courtes. Il pourra transporter neuf passagers dans un aménagement standard, et jusqu'à douze personnes.



Pour les besoins de ce nouvel appareil, Pratt & Whitney a conçu le PW545D, une version modernisée spécifiquement pour l'Ascend de la famille de moteurs PW500. Il devrait améliorer la consommation spécifique de carburant, la poussée et l'intervalle entre les révisions (à 6 000 heures, 3 000 heures pour les sections chaudes). Doté d'un système FADEC, il intègre notamment un compresseur haute pression plus efficace, un module de turbine haute pression à un étage amélioré et un mélangeur d'échappement perfectionné.





Image © Pratt & Whitney Canada

La cabine de l'Ascend a également été modernisée et est désormais dotée d'un plancher plat et de nouvelles fenêtres 15 % plus grandes que sur les autres Citation. L'appareil intégrera également de façon standard un système de connexion Gogo U.S. Avance L3 Max Wi-Fi, dix-neuf prises USB, un espace de chargement sans fil et trois prises standard.





Image © Cessna

Malgré les changements dans le cockpit, l'Ascend restera assez proche du Citation 560XL et Cessna prévoit de modifier la certification de type du 560XL pour que les pilotes certifiés puissent passer à l'Ascend en suivant simplement une formation sur les différences entre les deux appareils. Son entrée en service est attendue pour 2025.