Rolls-Royce réussit les premiers essais de l'UltraFan

Cela faisait 54 ans que Rolls-Royce n'avait pas testé une nouvelle architecture de moteur. C'est chose faite : le motoriste a réalisé les premiers essais de son UltraFan, sur son Testbed 80 à Derby. Ceux-ci ont réussi, confirmant le potentiel des différentes solutions technologiques intégrées dans le démonstrateur pour améliorer l'efficacité des futurs moteurs.



Si aucun nouveau programme d'avion pouvant intégrer un UltraFan n'est actuellement en développement, Rolls-Royce indique que certaines briques technologiques du démonstrateur pourraient être appliquées aux Trent actuels pour améliorer leurs performances et leur fiabilité. Un UltraFan est en effet 10 % plus efficace que le plus moderne des Trent, le Trent XWB, indique le motoriste britannique.



A plus long terme, ces technologies évolutives - pouvant fournir entre 25 000 et 110 000 livres de poussée - pourront être adaptées à différentes plateformes, des monocouloirs aux gros-porteurs, qui seront développés dans la prochaine décennie. « La démonstration à cette échelle nous donne la souplesse nécessaire pour réduire la taille du moteur en fonction des besoins de nos clients. Elle nous placera également dans la position unique de pouvoir offrir un portefeuille de solutions de propulsion à deux ou trois arbres, à entraînement direct ou à réducteur, pour propulser les futurs aéronefs », indique le motoriste.



Parmi les technologies-phares testées dans l'UltraFan se trouve la nouvelle architecture centrale Advance3 associée au système de combustion à mélange pauvre ALECSys. L'UltraFan est également doté d'une soufflante avec des aubes en carbone et titane et un carter en composites. Mais surtout, il intègre, pour la première fois chez Rolls-Royce, un réducteur de puissance, particulièrement efficace pour les futurs moteurs à forte poussée et à taux de dilution élevé. Il a fonctionné à 64 MW, un record dans l'aérospatiale.



Les essais ont par ailleurs été réalisés en utilisant 100 % de carburant durable d'aviation, fourni par Air bp et produit à partir de biomasse issue de déchets (comme de l'huile usagée).