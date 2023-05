Les Airbus A330P2F sont désormais certifiés en Chine

Nouvelle étape de franchie pour les programmes de conversion des Airbus A330 en avions tout cargo menés par Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), la coentreprise formée par ST Engineering et Airbus. Les STC de conversion des deux variantes du programme A330P2F (Passenger-to-Freighter) sont désormais validés par la Civil Aviation Administration of China (CAAC), ouvrant la voie à la mise en service du premier exemplaire immatriculé dans l'Empire du Milieu.



Cette nouvelle étape majeure intervient d'ailleurs en même temps que la relivraison d'un premier A330-300P2F converti en Chine pour le loueur CDB Aviation, un appareil qui sera opéré par la compagnie aérienne chinoise Sichuan Airlines. Cet avion (MSN 937, Trent 700) a longtemps volé sous les couleurs de China Southern Airlines, mais il avait intégré la flotte de SmartLynx Airlines Malta en 2021. Il a été converti par Shanghai Technologies Aerospace Company (STARCO), filiale de ST Engineering, sur la plateforme aéroportuaire d'Hongqiao à Shanghaï.



EFW précise qu'il existe un marché important pour ses A330P2F en Chine. « Offrir des conversions en Chine pour répondre à la forte demande de ce marché en pleine croissance était une décision stratégique importante pour EFW », a annoncé Jordi Boto, le PDG d'EFW. « Nous sommes très heureux d'avoir commencé avec succès ce voyage avec CDB Aviation, notre premier client avec des conversions A330P2F sur trois continents, et nous sommes très reconnaissants de la confiance qu'il nous a accordée » a-t-il ajouté.



La joint-venture d'Airbus et de ST Engineering rappelle d'ailleurs que d'autres sites de conversions sont désormais prévus en Chine, avec celui d'Ameco à Chengdu (pour les A330P2F) et celui de Sichuan Haite Hi-Tech (Haite) à Tianjin, conformément à l'annonce du mois de février dernier quant à la mise en place d'une ligne de conversions dédiée à A321P2F à partir du troisième trimestre.



Au total, EFW et ST Engineering ont ainsi mis en place 9 sites de conversion dans le monde ces dernières années pour pouvoir augmenter la capacité totale de conversion des programmes A330P2F, A320P2F et A321P2F. Le programme A330P2F dispose pour sa part aussi des lignes de conversions historiques à Dresde (Allemagne) ainsi qu'à Mobile (Alabama).



Pour rappel, CDB Aviation a déjà reçu plusieurs contrats pour placer des A330P2F en Chine, notamment avec Sichuan Airlines (deux appareils) et Jiangxi Cargo Airlines (trois appareils).



L'A330-300P2F est un appareil optimisé pour le fret express, spécialité des intégrateurs qui ont davantage besoin de volume, l'A330-200P2F convenant davantage aux chargements haute densité sur de plus longues distances. Les A330-300P2F et A330-200P2F peuvent respectivement transporter jusqu'à 63 tonnes et 61 tonnes de marchandises en fonction de la MTOW des appareils.