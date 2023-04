MRO : un important partenariat entre Liebherr-Aerospace et Revima sur le train d'atterrissage avant de l'Airbus A350 pour la région Asie-Pacifique

La montée en puissance du groupe Revima sur les révisions de trains d'atterrissage se poursuit. Liebherr-Aerospace et Revima ont profité du salon MRO Americas qui se tient à Atlanta pour annoncer un accord sur les révisions et les réparations du train d'atterrissage avant de l'Airbus A350 pour les opérateurs de la région Asie-Pacifique.



Pour rappel, Liebherr-Aerospace est l'OEM du train d'atterrissage avant de toutes les versions du gros-porteur de nouvelle génération d'Airbus (A350-900, A350-1000 et A350F).



Selon le protocole d'accord signé à Atlanta, l'équipementier confiera les services de maintenance du train d'atterrissage avant de l'A350 à Revima Asia-Pacific, le nouveau site de Revima implanté à Chonburi (Thaïlande).



« Nous sommes ravis de nous associer à Liebherr-Aerospace et de disposer de notre nouvelle installation de trains d'atterrissage ultramoderne en Thaïlande, qui répondra aux exigences de la région Asie-Pacifique pour les nombreuses années à venir » a annoncé Olivier Legrand, le président du groupe Revima.



Ce partenariat étend ainsi le réseau de soutien des atterrisseurs de Liebherr-Aerospace en faisant de Revima Asia-Pacific l'acteur de référence pour les révisions du train avant de l'A350 dans une région où cet appareil est déjà particulièrement présent.



« Nos clients de la région APAC, qu'il s'agisse d'opérateurs d'A350 ou de société MRO, bénéficieront de cette collaboration, car elle réunit l'expertise de deux des plus grands noms de l'industrie aéronautique. Liebherr-Aerospace et Revima s'engagent à fournir des services de haute qualité à leurs clients et cette coopération améliorera sans aucun doute la disponibilité de capacités MRO de pointe dans la région », a ajouté Alex Vlielander, Chief Customer Officer de Liebherr-Aerospace & Transport SAS.