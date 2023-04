Avions régionaux : comment ATR se retrouve maintenant face à un véritable boulevard

Le petit monde des avions régionaux est aujourd'hui complètement chamboulé et le constructeur franco-italien ATR se trouve maintenant dans une situation vraiment inédite. Il est tout simplement seul sur le marché...



Le programme Q400, ancien grand concurrent de l'ATR 72, désormais passé sous le giron de De Havilland Canada, reste aux abonnés absents sur le plan commercial depuis la fin de sa production à Downsview et pour l'instant tout semble indiquer qu'il ne reviendra pas de si tôt. Le « De Havilland Field » qui ouvrira ses installations en 2025, au plus tôt, près de Calgary pourra y accueillir un jour une ligne d'assemblage dédiée, mais pour l'instant les priorités pointent vers d'autres programmes.



Mais l'information de taille c'est qu'Embraer a jeté l'éponge dans son projet d'avion régional turbopropulsé, un programme officiellement « suspendu » qui promettait beaucoup de choses tout en venant enrichir la gamme...