MRO Americas : que faut-il attendre du plus important salon mondial de la maintenance qui se tient à Atlanta ?

Le salon MRO Americas revient cette semaine au centre d'Atlanta (Géorgie), pas très loin du siège de Delta Air Lines et du plus grand aéroport des États-Unis, la plateforme Hartsfield-Jackson. La conférence d'Ed Bastian est évidemment particulièrement attendue, tant pour revenir sur les dernières évolutions de la division Delta TechOps, sur la Digital Alliance créée avec Airbus avec le soutien de GE Digital, voire même peut-être sur les futures commandes de gros-porteurs qui viendront renforcer la flotte long-courrier de Delta.



Mais le plus important salon mondial dédié à la maintenance des avions commerciaux sera surtout l'occasion d'évaluer le dynamisme du secteur en termes de nouvelles opportunités, alors que l'Amérique du Nord a été la première des régions mondiales à sortir de la crise liée à la pandémie et que son secteur aérien semble aujourd'hui particulièrement enclin à une nouvelle phase de consolidation, même si le projet de rapprochement entre...