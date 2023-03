« Nous pensons qu'à l'horizon du plan Take off 2027, nous deviendrons une grande entreprise internationale basée sur quatre métiers », Didier Kayat, DG de Daher

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Didier Kayat, directeur général de Daher.



Didier Kayat revient brièvement sur le bilan de l'année 2022, très bonne pour Daher, bien que marquée par les mêmes difficultés que toutes les industries : inflation, pénurie de matières premières, problèmes d'approvisionnement, difficultés de recrutement. La visibilité sur le carnet de commandes pour 2023 est ainsi très bonne mais Daher reste très vigilant sur ses capacités de production.



Il évoque également le nouveau plan stratégique présenté par le groupe, Take Off 2027, qui vise à le renforcer sur son quatrième métier - les services - et les opportunités d'acquisitions à saisir en sortie de crise.



Daher est également engagé dans la décarbonation de l'aviation. Participant au programme de démonstrateur ecoPulse, le groupe devrait tirer les enseignements des technologies existantes et applicables à ses plateformes (TBM ou Kodiak) cette année, en vue de lancer un démonstrateur hybride de l'une d'elles. Grâce au soutien du CORAC, les capacités d'investissements en R&D ont été multipliées, ce qui permettra au groupe d'avancer plus vite vers les technologies les plus prometteuses, comme l'utilisation des thermoplastiques.



Enfin, Daher s'attend à ce que le salon du Bourget se place résolument sous le signe de la décarbonation et de l'emploi dans l'aéronautique.