MRO : Le 737-800BCF de Boeing sera aussi converti en Inde avec GMR Aero Technic

Une première ligne de conversion pour le 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) va se poser en Inde. L'avionneur américain a choisi la société MRO indienne GMR Aero Technic (GAT) pour convertir des 737-800 en avions tout cargo.



GAT précise qu'il a remporté ce contrat dans le cadre d'un appel d'offres mondial émis par Boeing. L'Inde deviendra de fait le quatrième pays à participer à la conversion des 737NG sous le STC développé par l'OEM après la Chine (3 sites), le Royaume-Uni et le Costa-Rica, signe que la mise en place de cette capacité sera relativement rapide. Aucun calendrier n'a cependant été annoncé.



Le partenariat entre GMR Aero Technic et Boeing couvrira des conversions d'appareils immatriculés en Inde, mais aussi à l'étranger. Il s'inscrira par ailleurs dans les objectifs du programme « Make in India » du gouvernement indien.



GMR Aero Technic est l'un des plus importants...