Résultat opérationnel record pour Lufthansa Technik, qui anticipe pour 2023 son retour au niveau de 2019

Tous les voyants sont au vert chez Lufthansa Technik. La filiale maintenance du groupe Lufthansa a publié un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros en 2022, en croissance de 39 % par rapport à 2021 mais toujours inférieur d'un milliard d'euros à celui de 2019. L'EBIT a toutefois atteint 511 millions d'euros, un record dans l'histoire de la société. La société attribue ce succès à sa restructuration, son positionnement et aux effets bénéfiques des fluctuations de la parité euro-dollar.



Sur l'année, elle a enregistré 706 nouveaux contrats, un record là aussi, d'une valeur de 9,6 milliards d'euros. Quelques 4 242 avions sont couverts par ses services, contre plus de 5 000 avant la crise et 1/5e de la flotte mondiale. Mais Soeren Stark, le PDG de Lufthansa Technik, pense pouvoir retrouver le niveau d'avant-crise d'ici la fin de l'année.



« Nous vivons une période faste », a-t-il également...