Safran Nacelles face au redécollage de ses activités de services

Safran Nacelles a annoncé quelques jours avant l'ouverture du Salon MRO Middle East la signature d'un accord de licence avec Air France Industries (AFI KLM E&M) et ST Engineering pour la maintenance, la réparation et la révision des nacelles des moteurs LEAP-1A de CFM International présentes sur la famille de monocouloirs A320neo d'Airbus.



Alain Berger, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles, nous explique que l'ajout de ces deux licenciés est un élément important de la stratégie de l'équipementier alors que plus de 2700 nacelles de ce type sont déjà en service dans le monde. « La flotte A320neo en LEAP-1A sera la flotte la plus importante en termes de volume et pour nous c'était important que l'on puisse étendre notre réseau MRO de façon à pouvoir à la fois s'assurer que nous puissions fournir le meilleur support et service autour de la maintenance...