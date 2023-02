Les services sur les moteurs civils tirent la croissance de Safran

La reprise du trafic aérien en 2022 a tiré la croissance de Safran sur l'année, grâce notamment aux activités de services sur les moteurs civils. L'activité Propulsion aéronautique a en effet vu son chiffre d'affaires progresser de 18,3 % à 9,5 milliards d'euros.



Safran a ainsi livré 1 196 moteurs en 2022 (contre 952 en 2021), dont 1 136 LEAP (+ 34 %) et soixante CFM56 (- 44 %). Ce nombre devrait encore croître en 2023, puisque le motoriste planifie une augmentation de 50 % des livraisons de LEAP, pour atteindre les 1 700 moteurs. D'importants contrats ont en effet été remportés tout au long de l'année, par exemple avec Air France-KLM, Delta Air Lines, IAG ou easyJet, et 2023 a débuté sur les chapeaux de roue avec la commande d'Air India (qui compte motoriser 400 monocouloirs Airbus et Boeing avec du LEAP). Safran se félicite ainsi que le LEAP se soit taillé une part de marché de 70 % sur les motorisations d'A320neo annoncées en 2022.



Devant répondre à un carnet de commandes de 10 000 LEAP, les chaînes d'assemblage de CFM International sont soumises à rude épreuve puisqu'elles doivent désormais gérer trois montées en cadences simultanées. Celle du LEAP-1A pour l'Airbus A320, soutenue et continue. Celle du LEAP-1B pour le Boeing 737 MAX, rapide car elle part de loin. Celle, inédite, du LEAP-1C pour le C919 de Comac, l'appareil chinois venant d'être certifié et le programme ayant besoin de davantage de moteurs avec le lancement de la production en série.



Mais ce n'est pas sur les moteurs de première monte que Safran crée ses marges - elles sont négatives sur le LEAP, souligne-t-il -, c'est sur les services. L'avionneur se réjouit donc de la confirmation de la reprise du trafic. Les cycles de ses moteurs CFM56 et LEAP sont aujourd'hui revenus à 97 % de leur niveau de 2019. Surtout, seuls 114 appareils équipés de CFM56 ont été retirés du service en 2022, « une bonne nouvelle » pour Olivier Andriès, le directeur général du groupe, puisque la flotte de CFM engendre des besoins en entretien et en pièces de rechange.



Ainsi, les services ont enregistré une croissance de 29,3 %, à laquelle les services pour moteurs militaires et les pièces pour moteurs à forte puissance ont également contribué.