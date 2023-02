Halcón 2 : Le F-35 tourne toujours autour de Madrid

Le gouvernement espagnol a beau le démentir depuis plus de deux ans, l'acquisition du F-35 de Lockheed Martin se rapproche. Cette fois, c'est pourtant le ministère espagnol de la Défense qui a directement vendu la mèche via le magazine de son armée de l'Air Revista de Aeronautica y Astronautica.



Dans son édition de janvier-février (numéro 919), la revue indique que l'Ejército del Aire espère avancer cette année sur le projet « Halcón 2 » pour remplacer une nouvelle série de C.15M (dénomination espagnole du F-18 Hornet), voire la totalité de la flotte restante.



Le premier projet « Halcón » s'était matérialisé l'année dernière avec la commande de 20 nouveaux Eurofighter auprès d'Airbus DS, des appareils qui seront livrés à partir de 2026 dans la dernière configuration du chasseur multirôle européen (Tranche 4 « Quadriga ») et notamment avec un radar à antenne active E-Scan. Ces...