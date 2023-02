Safran et GE viennent aussi de placer plus de 800 nouveaux réacteurs LEAP en Inde

C'est une retombée directe des nouvelles commandes d'avions commerciaux de Tata Sons pour les compagnies du groupe Air India. CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace, vient de remporter un contrat record portant sur plus de 800 moteurs LEAP qui viendront motoriser les 210 Airbus A320/A321neo et de 190 Boeing de 737MAX en commande ferme.



Le contrat s'accompagne par ailleurs de moteurs de rechange, sans compter les potentiels moteurs qui viendront sur les cinquante 737 MAX en option.



De plus, Air India a également signé un contrat de services CFM pour la maintenance de ses futurs LEAP.



« Nous sommes très honorés de la confiance renouvelée qu'Air India accorde à CFM », a déclaré Olivier Andriès, le Directeur Général de Safran. « Cette commande historique permet à Air India de soutenir sa croissance continue et de jouer un rôle important dans le développement économique de l'Inde. Grâce à nos capacités actuelles et futures ainsi qu'à nos partenariats locaux, nous sommes pleinement engagés à soutenir la production et les activités d'après-vente du moteur LEAP en Inde » a-t-il ajouté.



Pour rappel, Air India avait déjà choisi le LEAP-1A de CFM International pour motoriser ses actuels A320neo (26 exemplaires livrés). Ce réacteur équipe aussi la flotte d'A320neo d'AirAsia India, désormais propriété à 100% de Tata Sons et en cours de fusion avec Air India Express pour devenir AIX Connect.



« CFM et Air India entretiennent un partenariat de longue date, et nous sommes ravis de le porter à un niveau supérieur avec cette commande conséquente de moteurs LEAP. Ils seront une des pièces maîtresses de « Vihaan.AI », le plan de transformation d'Air India, en étendant significativement notre flotte et notre réseau mondial », a déclaré Campbell Wilson, Président et Directeur Général d'Air India.



La compagnie low-cost indienne IndiGo, concurrente d'Air India, avait quant à elle signé deux importants contrats en 2019 et 2021 pour équiper 590 appareils de la famille A320neo avec des LEAP-1A.