L'industrie italienne s'engage sur la prochaine phase de développement de l'avion de combat GCAP

Le projet Global Combat Air Program (GCAP) avance. L'équipe d'industriels italiens du programme Tempest, mené par Leonardo, a formalisé le 26 janvier sa participation au nouveau programme d'avion de combat suite à l'adhésion directe du Japon en décembre dernier.



Les programmes Tempest et F-X avaient en effet fusionné pour devenir le GCAP, une dénomination marquant le caractère plus mondialisé du futur chasseur de « sixième génération » qui devrait voir le jour en 2035 et remplacer les premiers Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF) et de l'Aeronautica Militare, mais aussi les Mitsubishi F-2 de la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF).



Les partenaires industriels italiens s'engagent ainsi sur la prochaine phase de développement du nouveau programme, ayant déjà participé à hauteur de 6 milliards d'euros sur le programme Tempest depuis 2021 avec le soutien du ministère de la Défense italien.



L'équipe industrielle italienne du GCAP comprend Avio Aero, MBDA Italia et Elettronica, ainsi que des universités, des centres de recherche, des PME et des start-up.



« Cette nouvelle phase est une étape cruciale dans le processus d'identification et de mise à disposition des technologies innovantes qui permettront à nos capacités de défense de faire le saut générationnel, technologique et opérationnel nécessaire, permettant à notre entreprise nationale pour atteindre le plus haut niveau d'excellence et d'autonomie stratégique » annonce Alessandro Profumo, le PDG de Leonardo.



Pour rappel, le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie vont désormais collaborer plus intensivement pour définir le concept de la plateforme de base, puis lancer la phase de développement du futur chasseur en 2025. D'ici là, les trois pays du Global Combat Air Programme auront précisément défini le partage des tâches industrielles en lien avec une une évaluation conjointe des coûts et des budgets nationaux.



L'Italie avait officiellement rejoint le programme Tempest en septembre 2019, impliquant de fait Leonardo, Elettronica, Avio Aero et MBDA Italy. Les rumeurs d'une fusion du Tempest avec le programme F-X étaient quant à elles particulièrement insistantes en juillet dernier lors de la dernière édition du salon de Farnborough.



Le Global Combat Air Program sera en concurrence sur les marchés à l'export avec le SCAF (Système de Combat Aérien Futur) de Dassault Aviation et Airbus et qui viendra remplacer les premiers Rafale (France) et Eurofighter (Allemagne et Espagne) à l'horizon 2040.