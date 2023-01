Delta Air Lines a choisi Airbus Services pour réaménager les cabines des A350 issus de la flotte de LATAM

Delta Air Lines va faire appel à Airbus Services pour reconfigurer les cabines de neuf A350 de seconde main qui sont progressivement en train d'intégrer sa flotte.



Ces A350-900 proviennent de la flotte de la compagnie brésilienne LATAM (et de Qatar Airways pour certains) et sont pour la plupart stockés depuis plus de deux ans, quatre appareils volant cependant sous ses couleurs depuis l'année dernière, notamment sous contrat de leasing avec AerCap.



LATAM Airlines avait en effet décidé de simplifier sa flotte long-courrier en opérant que des Boeing (767, 777 et 787), quelques mois après s'être placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites à cause de la pandémie.



Selon Airbus, le programme de modernisation de cabines lancé par Delta est le plus important et le plus complet jamais lancés sur le programme A350.



La...