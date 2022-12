Safran Aircraft Engines remporte le MCO des moteurs des Atlantique 2

La DMAé (Direction de la maintenance aéronautique) a attribué à Safran Aircraft Engines le marché Iroise, qui concerne le maintien en condition opérationnelle des moteurs Tyne équipant les Atlantique 2 du ministère des Armées. Ce marché doit permettre de maintenir les objectifs de disponibilité du moteur développé par Rolls-Royce jusqu'au retrait des appareils et a une validité de dix-huit ans.



Alors que le programme franco-allemand d'avions de patrouille maritime MAWS (Maritime Airborne Warfare System) est au point mort - il visait le développement d'un nouvel appareil pour remplacer les Atlantique 2 français et les P-3C Orion allemands à l'horizon 2030-2035 -, la Marine nationale doit prolonger la durée de service de ses ATL2. Vingt-deux appareils sont actuellement opérationnels.



Le ministère de la défense rappelle que l'Atlantique 2 est en service depuis la fin des années 90 et réalise des missions de lutte anti-sous-marine armée, de maîtrise du milieu aéromaritime et de renseignement. La flotte a été rénovée ces dernières années pour traiter les obsolescences des systèmes de combat, améliorer les performances d'autres systèmes et mettre les appareils aux normes OACI.



Le moteur Tyne, développé dans les années 50, équipait également le C160 Transall, qui a quitté les forces françaises cette année.