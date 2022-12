Air India va rénover les cabines de l'ensemble de sa flotte de gros-porteurs

Nouveau gros chantier de modernisation de cabine d'avions long-courriers en perspective. La compagnie Air India a annoncé vouloir moderniser l'ensemble de sa flotte actuelle de gros-porteurs, un investissement de plus de 400 millions de dollars.



La compagnie porte-drapeau indienne, désormais sous le giron du groupe Tata Son, ne trouve plus au goût du jour les cabines de ses 27 Boeing 787-8 et 13 777, des flottes respectivement livrées à partir de 2012 et 2007. Air India est d'ailleurs en train d'absorber la compagnie Vistara (fusion finalisée en mars 2024), qui dispose quant à elle d'une flotte de trois 787-9 bien plus jeune, et équipée par exemple des sièges privatifs Symphony de Stelia Aerospace en classe affaires.



Air India entend ainsi refondre intégralement les intérieurs de ses cabines existantes, avec l'ajout de sièges de dernière génération en classe affaires ainsi qu'avec l'installation d'un nouvel IFE dans toutes les classes. La compagnie indienne va également aménager tous ses gros-porteurs d'une classe Premium Economy, harmonisant ainsi davantage son produit avec celui de Vistara. Enfin les 777-200LR et 777-300ER de la compagnie conserveront leur première classe, ces appareils devenant alors quadriclasses.



Dans le cadre de ce vaste programme de modernisation cabines, Air India a fait appel à d'importants cabinets de conception comme les sociétés anglaises JPA Design et Trendworks, « deux experts dans les domaines de l'aviation et des intérieurs qui ont réalisé des designs pour de grandes marques telles que Taj Hotels, l'Orient Express et Herman Miller International ». Les travaux amont ont déjà commencé (préparation réglementaire et technique) et le premier appareil rénové devrait être remis en service à la mi-2024.



En attendant, Air India va bientôt intégrer 11 nouveaux Boeing 777 en leasing à sa flotte d'ici la fin 2023 : 6 777-300ER et 5 777-200LR. La configuration de ces appareils n'est pas encore connue, mais Air India a déjà indiqué qu'ils disposeront de cabines plus modernes et technologiquement plus avancées que celles de sa flotte actuelle.