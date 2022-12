SCAF : Dassault Aviation donne son feu vert pour la phase 1B du NGF, premier décollage en 2029

Un accord a finalement été trouvé entre les partenaires industriels français et allemands sur le programme d'avions de combat de nouvelle génération SCAF (Système de Combat Aérien Futur).



Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, a confirmé dans une interview au Figaro qu'un accord avait été conclu avec le groupe aéronautique européen Airbus sur le lancement du démonstrateur de l'avion de combat de nouvelle génération (NGF).



Le premier vol du démonstrateur ne devrait cependant intervenir qu'en 2029 (contre 2027 précédemment), un report qui illustre logiquement le long différent entre Airbus et Dassault concernant le partage des tâches.



Les négociations butaient en effet depuis plus d'un an, l'avionneur français voulant préserver sa position de maître d'oeuvre sur le futur programme en capitalisant sur le Rafale, tout en voulant protéger certains de ses brevets hautement stratégiques (en particulier sur les commandes de vol et à la furtivité).



Le programme SCAF a pour but de remplacer les premiers Rafale (France) et Eurofighter (Allemagne et Espagne) à l'horizon 2040.



Ce futur avion de chasse européen de « sixième génération » constitue aujourd'hui le plus important programme militaire en Europe, avec un budget total estimé à 100 milliards d'euros.