Succession des avions de combat Rafale et Eurofighter : SCAF ou pas SCAF ?

« Avant l'heure ce n'est pas tout à fait l'heure ». Cette petite phrase prononcée par Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation sur RTL hier matin en dit hélas encore beaucoup sur la cacophonie qui règne depuis des mois sur le programme d'avions de combat de nouvelle génération SCAF (Système de Combat Aérien Futur) qui doit conduire au remplacement des premiers Rafale et Eurofighter à l'horizon 2040.



Il n'y a certes plus vraiment d'allusion au fameux « plan B », signe que les choses avancent, mais l'accord de partage des tâches entre Dassault Aviation et Airbus DS pour la phase 1B du SCAF n'est pas encore signé, contrairement aux annonces politiques venues d'Allemagne, puis de l'Élysée vendredi dernier.



Ce qui est sûr c'est que Dassault Aviation et Airbus montrent clairement plus d'optimisme et peut-être plus d'entrain depuis ces deux derniers mois, souhaitant toujours parvenir à...