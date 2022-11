L'Airbus A330 MRTT a effectué un vol d'essai sans une seule goutte de carburant fossile

C'est aussi une avancée majeure pour la famille A330ceo d'Airbus motorisée par des Trent 700 dans le cadre de l'objectif du zéro émission nette pour l'aviation commerciale à horizon 2050.



Un Airbus A330 MRTT de la Royal Air Force (RAF) a effectué un vol d'essai la semaine dernière en utilisant que du carburant d'aviation durable (SAF) pour alimenter ses deux moteurs, une première mondiale pour un avion militaire en service.



Cette initiative est l'aboutissement d'un partenariat technique collaboratif mené depuis un an entre la RAF, l'agence de soutien et d'équipement de défense du ministère britannique de la Défense, Air Tanker, Rolls-Royce et Airbus. L'avionneur européen précise que le carburant du « Voyager » était fourni par Air bp et qu'il était produit à partir d'huile de cuisson usagée.



« Fidèles à notre objectif de 'pionnier de l'aérospatiale', nous avons volontiers soutenu la Royal Air Force lors de ce vol d'essai historique au carburant durable. Je félicite notre client britannique pour cette réalisation qui ouvre la voie à une réduction durable des émissions carbone de nos flottes d'avions militaires. Les ingénieurs d'Airbus ont apporté une contribution significative à cette mission de la RAF en fournissant une expertise sur le terrain ces dernières semaines et en obtenant les permis de vol militaires nécessaires du MoD » a déclaré Michael Schoellhorn, le PDG d'Airbus Defence and Space.



Une avancée majeure pour l'A330 motorisé par des Trent 700



Si cette prouesse ouvre évidemment la voie à toute une gamme de possibilités pour l'aviation militaire, elle constitue évidemment en soi une avancée majeure aussi pour la famille A330ceo équipée des réacteurs Trent 700 du motoriste britannique Rolls-Royce, alors que l'aviation commerciale doit atteindre le zéro émission nette à horizon 2050.



Les carburants d'aviation durable (SAF) peuvent réduire les émissions carbone de l'aviation de jusqu'à 85% par rapport au traditionnel Jet-A1 si l'on prend prend en compte l'intégralité du cycle de vie du carburant, c'est-à-dire en prenant en compte aussi sa production et sa distribution.



Pour rappel, tous les avions commerciaux produits par Airbus sont déjà certifiés pour une utilisation avec un mélange atteignant 50% de SAF. Le groupe aéronautique européen ambitionne d'atteindre les 100% de SAF pour l'intégralité de sa gamme (avions commerciaux, avions militaires et hélicoptères) d'ici l'année 2030.



La Royal Air Force veut quant à elle atteindre le Net Zéro d'ici 2040.