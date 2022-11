Ryanair va équiper ses Boeing 737-800 avec des Split Scimitar Winglets pour réduire sa facture carburant

Les voilures marginales de type Split Scimitar Winglets d'Aviation Partners Boeing (APB) vont considérablement se déployer en Europe dans les prochains mois. La compagnie low-cost irlandaise Ryanair, de très loin le plus important opérateur de la famille 737NG de Boeing sur le continent européen via ses différentes filiales, a décidé de moderniser sa flotte en replaçant les désormais traditionnels Blended Winglets par les nouveaux dispositifs aérodynamiques d'extrémité de voilure proposés par APB.



Ryanair a révélé l'information en marge de la présentation de ses résultats semestriels le 7 novembre. La compagnie low-cost va ainsi commencer à rétrofiter un total de 409 Boeing 737-800 dans les toutes prochaines semaines, un investissement évalué à plus de 200 millions de dollars au total et qui, selon elle, va lui permettre de réduire sa consommation en carburant de l'ordre de 1,5%.



Pour rappel, les Split Scimitar Winglets d'APB sont disponibles sur...