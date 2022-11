Un Airbus A320 devient un laboratoire pour l'aviation à hydrogène

Lufthansa Technik et le Land de Hambourg veulent avancer sur l'aviation à hydrogène. La société de maintenance s'est alliée au DLR (centre de recherche allemand), au ZAL (centre de recherches appliquées à l'aéronautique) et à l'aéroport de Hambourg pour tester les procédures au sol et la maintenance d'un avion à hydrogène, parallèlement aux recherches menées actuellement par les industriels. Un A320 retiré du service par Lufthansa en mars 2020 sera utilisé pour ces essais - l'appareil immatriculé D-AIQF (MSN 216, entré en service en 1991) - et a été présenté le 28 octobre, dans le cadre de ce programme d'Hydrogen Aviation Lab.



La célébration marquait le lancement de l'installation de composants liés à la propulsion à hydrogène sur l'appareil dans les prochains mois : réservoir interne d'hydrogène liquide, piles à combustible embarquées, systèmes d'essais... Un jumeau numérique est également prévu pour tester des méthodes de maintenance prédictive sur les...