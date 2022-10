Airbus : le groupe IAG confirme sa nouvelle commande de 37 monocouloirs de la famille A320neo

International Airlines Group (IAG), la maison mère de British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling, a confirmé une commande ferme de 37 nouveaux monocouloirs de la famille A320neo auprès d'Airbus suite à l'approbation du contrat par ses actionnaires.



« IAG exploite de nombreux avions Airbus dans sa flotte, ce qui en fait l'un des plus gros clients d'Airbus au monde. Ces avions de dernière génération seront un élément clé du plan d'IAG visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 », a annoncé Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus.



Le groupe IAG avait annoncé en juin dernier qu'il avait signé deux accords avec Airbus, l'un pour convertir en commandes fermes de douze appareils de la famille A320neo (11 A320neo et 1 A321neo) qu'il détenait en option, l'autre pour passer une nouvelle commande de 25 monocouloirs, avec des options sur cinquante appareils supplémentaires.



Sont concernés par cette commande des A320neo et des A321neo. La répartition exacte et le choix de la motorisation n'ont pas été annoncés, ni les compagnies aériennes du groupe qui bénéficieront des nouveaux appareils.



Les nouveaux monocouloirs Airbus seront livrés entre 2025 et 2028. Les appareils en options, si elles sont converties, pourront être livrés entre 2028 et 2030. Ils remplaceront des appareils de la famille A320ceo actuellement en service.



Cette confirmation de commande porte désormais à 59 le nombre d'appareils de la famille A320neo contractualisés par IAG depuis le début de l'année. La holding hispano-britannique avait en effet fait l'acquisition de 17 autres A320neo et de 5 A321neo en mars et juin dernier.