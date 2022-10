La DGA réceptionne un huitième A330 MRTT Phénix pour l'armée de l'Air

La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné le huitième Airbus A330 MRTT Phénix pour le compte de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) le 21 octobre, conformément à la Loi de programmation militaire 2019-2025 qui prévoit 12 exemplaires livrés neufs d'ici à fin 2023.



La DGA a validé cette réception suite aux différentes opérations de vérifications qu'elle a conduites depuis début juin.



La DGA rappelle que les A330 MRTT sont produits à Toulouse (A330-200) puis modifiés à Getafé (Espagne) par Airbus pour être adaptés à leurs futures missions militaires (ravitaillement en vol, transport stratégique de personnels et de fret). Ils sont ensuite testés par DGA Essais en vol en Espagne puis à Istres avant leur acceptation finale.



Pour rappel, le ministère des Armées a commandé un total de 15 A330 MRTT pour l'AAE (12 appareils produits directement par Airbus DS et trois A330-200 à convertir à partir de 2025).