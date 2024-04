Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens SNCTA appelle à une nouvelle grève pour le pont de l'Ascension, les 9, 10 et 11 mai.



Il indique également que la journée d'action du 25 avril devrait connaître une participation record. La FNAM estimait le 23 avril que 65 % des vols pourraient être annulés à Roissy et 75 % à Orly.



Le comité national du syndicat reconnaît que certains compromis techniques ont été trouvées dans le cadre du projet de refonte du contrôle aérien français mais pas sur l'accompagnement social (revalorisation des salaires, primes, congés etc.).



Le projet de modernisation du contrôle aérien français vise à faire converger les systèmes vers les standards des prestataires de service de la navigation aérienne européens.



