easyJet ouvre les candidatures pour 2024 pour son programme de formation de pilotes

easyJet a annoncé l'ouverture de son programme de formation de pilotes « Génération easyJet 2024 » pour cette année. Deux cents places sont disponibles.



Ce programme s'adresse à des candidats ayant peu ou pas d'expérience. Ils doivent avoir au moins 18 ans, parler anglais couramment et avoir obtenu au moins une note de C (équivalent à 12-13/20) dans un minimum de cinq disciplines du baccalauréat dont les mathématiques, les sciences et l'anglais.



Après une formation intensive de deux ans en Europe dans les installations de CAE à Gatwick, Milan, Bruxelles ou Madrid, et des entraînements pratiques aux Etats-Unis, les nouveaux diplômés pourront rejoindre la low-cost en tant que copilotes qualifiés.



Cette nouvelle campagne s'inscrit dans l'objectif d'easyJet de recruter plus d'un millier de nouveaux pilotes sur cinq ans, jusqu'en 2028.



(Photo © easyJet)