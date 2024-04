Air Tanzania a choisi de confier le soutien des composants de sa flotte de Boeing 737-9 à AFI KLM E&M, devenant une nouvelle cliente de la société de maintenance.



La flotte compte deux appareils, livrés en septembre 2023 et mars 2024.



AFI KLM E&M fournira à la compagnie africaine l'accès à un pool complet de composants, ainsi qu'un support en continu assuré par une équipe d'ingénieurs expérimentés, avec l'objectif d'optimiser l'efficacité opérationnelle des appareils et de réduire les temps d'immobilisation, notamment liés à des événements de maintenance non programmés.



(Photo © Air Tanzania)